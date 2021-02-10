Осужден омич, которого остановили на тюменской трассе с 8 килограммами наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Омска. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, а также незаконном хранении без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере.

– Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2020 года молодой человек в Москве через тайник приобрел более 1,9 килограмма психотропного вещества амфетамин для сбыта. Ночью 8 августа автомобиль Mitsubishi Lancer с московскими номерами, в котором омич ехал в качестве пассажира, был остановлен на посту ДПС в Тюменском районе. Амфетамин был обнаружен и изъят. 200 граммов запрещенного вещества было изъято и в съемном жилье наркодельца в Омске, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.