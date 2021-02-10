«Почувствовали запах рыбы»: тюменские автоинспекторы задержали водителя с осетром

Тюменские автоинспекторы задержали водителя с осетром Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Уватском районе автоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль под управлением 31-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Составив административный материал об отсутствии страхового полиса на машину, сотрудники ГИБДД почувствовали резкий запах сырой рыбы. Нюх не подвел: в авто был обнаружен незаконно добытый осетр.

– В присутствии двух понятых из багажника автомашины инспектор ДПС изъял сибирского осетра. Мужчина признался, что добыл рыбу на реке Иртыш при помощи стальной сети. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем отдела в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.