В Тюменской области за год огонь уничтожил 54 мусорных евроконтейнера. Тюменцев просят ответственно относиться к правилам пользования баками: не нужно выбрасывать в них тлеющую золу, угли и окурки.

– В лучшем случае пламя не перекинется на ближайшие постройки, растительность, припаркованные вблизи автомобили. Но возместить собственнику сумму ущерба придётся виновнику возгорания. Стоимость одной стандартной ёмкости на контейнерной площадке может оцениваться от 11 до 20 тысяч рублей, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, на замену вышедшего из строя контейнера требуется время. Дискомфорт от такой ситуации в первую очередь испытают сами местные жители. Даже если регоператор в большинстве случаев старается заменять контейнер при первой возможности, используя подменный фонд, то далеко не все другие собственники ёмкостей могут позволить себе регулярную и оперативную замену дорогостоящего инвентаря.