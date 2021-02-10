В Тюмени водитель на «Ладе» сбил девушку и уехал с места ДТП Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы разыскали 55-летнего водителя, который сбил на зебре на перекрестке улиц Опрокиднева и Семенова 22-летнюю девушку и покинул место ДТП. Инцидент произошел 8 февраля.

Сам мужчина заявил, что не смог вовремя остановиться: дорога скользкая, да и зимняя резина без шипов. Он также отметил, что пострадавшая шла в капюшоне, не смотря на дорогу, и вообще он ее не сбил, а уронил. Водитель якобы спросил у нее о состоянии, та ответила, что все хорошо, и пошла дальше.

По словам тюменки, автомобилист вышел, помог ей подняться и уехал. Уже дома она вызвала скорую, медики диагностировали ушибы. Сотрудники ГИБДД, которые нашли авто по камерам видеонаблюдения, вызвали мужчину в ведомство. Там на него составили административный протокол за то, что он оставил место аварии.

Также стало известно, что суд лишил водителя прав на один год. Кстати, за последний год он три раза превышал скорость, два – проехал перекрестки на красный сигнал светофора и еще два раза заехал за стоп-линию.