В Тюмени военнослужащие отправились на вакцинацию от коронавируса Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменскую городскую поликлинику № 1 от различных коллективов поступило семь заявок на вакцинацию от коронавируса. Одними из первых к прививочной кампании присоединились представители управления Росгвардии по Тюменской области. Более 250 военнослужащих и сотрудников ведомства вакцинировались отечественным препаратом «Спутник V».

– Мы рады такому проявлению социальной ответственности: чем больше людей будут иметь иммунитет к коронавирусной инфекции, тем быстрее закончится пандемия. Постепенно, по мере поступления вакцины, будем расширять охват, в том числе и выездной работой, уже не только среди приоритетных по риску инфицирования групп, – отметил главный врач медицинского учреждения Андрей Кутергин.

Стоит отметить, что тюменцы активно изъявляют желание привиться, особенно люди старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее, поскольку один флакон содержит в себе пять доз, которые после размораживания долго не хранятся.