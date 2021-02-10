Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 февраля 2021 года увеличилось на 125 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 125 и составило 29 551 человек.

За последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек.