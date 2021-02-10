«Считал себя трезвым»: на тюменской трассе остановили пьяного дальнобойщика с пассажирами Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области подвели итоги акции «Грузовик». В рамках мероприятия автоинспекторы остановили МАЗ, за рулем которого находился 46-летний пьяный водитель. Мужчина вез трубы в соседний регион.

– В кабине грузовика, кроме водителя, находились трое пассажиров. В машине отсутствовал тахограф. Водитель признался полицейским, что накануне распивал алкоголь, однако считал себя трезвым. Показания алкотестера составили 1,07 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Дальнобойщика отстранили от управления грузовым автомобилем, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что другой остановленный водитель не имел права садиться за руль бльшегруза, еще одного разыскивали за совершение аварии, трое нарушили режим труда и отдыха, еще 14 – правила пользования тахографом.