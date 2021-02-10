Работодатели отдали тюменцам 241 миллион рублей долгов по зарплате Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области работодатели отдали подчиненным 241 миллион рублей долгов по зарплате в прошлом году. Всего по статье «Невыплата зарплаты» было возбуждено 40 уголовных дел, из них 23 – по материалам прокурорских проверок.

– По итогам расследования направлено в суд 14 уголовных дел с обвинительными заключениями. Производство предварительного следствия по 16 уголовным делам прекращено в связи с полным погашением работодателями задолженности. В ходе досудебного производства было выплачено 20 миллионов рублей долгов по оплате труда, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В целом по региону в прошлом году в результате прокурорского вмешательства, взаимодействия с органами власти, правоохранительными и контролирующими органами была погашена задолженность по зарплате в сумме 241 млн рублей.