В Тюмени таксист развозил по подъездам наркотики Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Ялуторовске задержали 32-летнего тюменского таксиста. Мужчина под видом перевозки граждан ездил по области и оставлял наркотики в тайниках. Оперативники обнаружили у злоумышленника 15 свёртков из фольги с порошкообразным веществом. В автомобиле находилось ещё 74 пакетика, приготовленных к сбыту.

– Из тайников, оборудованных преимущественно в коробах с проводкой, полицейские изъяли порядка 10 граммов запрещённых веществ. Мужчина пояснил, что с августа, используя теневые платформы в Сети, приобретал наркотические средства для последующего распространения. Оптовые партии забирал в лесных массивах недалеко от областного центра, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Также стало известно, что закладки молодой человек делал на территории Тюмени и Ялуторовска. С потребителями держал связь через интернет. Уголовное дело окончено и направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением для рассмотрения по существу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.