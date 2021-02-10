«Часть съели, остальное продали»: в Тюмени два друга украли из магазинов пельмени и колбасу Фото: Вадим Бегун

В один из отделов тюменской полиции с заявлением о краже товара обратились представители двух сетевых магазинов на улице Федюнинского. Вечером два друга мимо невнимательных сотрудников вынесли продукты питания и бытовую химию на 16 тысяч рублей. Стражи порядка задержали двух ранее судимых мужчин 1996 и 1991 годов рождения.

– Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что спланировали преступление заранее. В магазинах злоумышленники складывали в корзины кофе, конфеты, сливочное масло, пельмени, колбасу, шампунь, носки и другие товары. Минуя кассу, фигуранты выносили из помещения похищенное вместе с корзинами. Между магазинами подозреваемые перемещались на такси, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что часть продукции приятели съели, большую часть продали случайным знакомым. В настоящее время по данным фактам следственным отделом возбуждено два уголовных дела. Максимальное наказание за подобное преступление – пять лет лишения свободы.