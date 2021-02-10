В Тюмени разработают юридический механизм для размещения летников у кафе и ресторанов Фото: Вадим Бегун

В Тюмени разработают юридический механизм для размещения летников у кафе и ресторанов. Такое поручение дал глава города Руслан Кухарук.

Отметим, что сферу общественного питания в связи с распространением коронавируса отнесли к «пострадавшей» отрасли. Более четырех месяцев общепиту приходилось работать лишь на вынос и выполнять доставку по заказам. При этом открытые около стационарных кафе и ресторанов летние веранды пользовались среди тюменцев большой популярностью.

– Потребность в дополнительных местах для питания и отдыха жителей и гостей города увеличивается из-за активного развития инфраструктуры города, создания новых мест общего пользования и благоустройства существующих парков и скверов. Для создания условий по обеспечению жителей глава поручил разработать юридический механизм, который позволит размещать сезонные объекты общественного питания при стационарных не только в период действия ограничительных мер, но и каждый весенне-летний период, – отметили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что требования к условиям размещения таких объектов должны соответствовать действующему законодательству и правилам благоустройства прилегающей территории.