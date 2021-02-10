В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 45% Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 45%. По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

– Для профилактики ОРВИ эксперты рекомендуют регулярно проветривать помещения и мыть руки, избегать контакта с лицами, больными ОРЗ. Кроме того, нужно пользоваться одноразовыми и гигиеническими масками и желательно вести здоровый образ жизни, – отметили в оперативном штабе региона.

В ведомстве сообщили, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.