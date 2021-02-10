В Тюмени пенсионерку, которая не смогла поднять кружку с чаем, госпитализировали с инсультом Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени пенсионерке вдруг стало плохо дома. К счастью, она не растерялась и самостоятельно вызвала скорую. Диспетчер по «заплетающемуся» разговору сразу заподозрила инсульт и направила к пациентке ближайшую бригаду медиков. Те доставили бабушку в ОКБ № 2, где у нее диагностировали ишемический инсульт.

Врачи похвалили старушку, которая своевременно обратилась за помощью – в первые 4,5 часа с момента развития инсульта. Это обстоятельство позволило специалистам провести ей тромболитическую терапию. Кровоток в головном мозге удалось восстановить, женщина быстро пошла на поправку и вскоре выписалась из больницы.

– При инсульте время является определяющим фактором, так как буквально в течение каждой минуты мозговая ткань, оказавшаяся без достаточного поступления крови, погибает. Основное количество мозговой ткани может быть спасено в первые 4,5 часа, в так называемое «терапевтическое окно». Если пациент поступает в более поздние сроки, то эффективность технологий, используемых при лечении инсульта, уменьшается, – сообщил руководитель неврологической службы ОКБ № 2 Михаил Журавлев,