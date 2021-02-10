В Тюмени компьютерщик взял с пенсионера 60 тысяч рублей, протерев пыль на системном блоке

Компьютерщик взял с пенсионера 60 тысяч рублей, протерев пыль на системном блоке Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть тюменской полиции обратились двое пенсионеров, которых ранее посетил компьютерный мастер. Заявители обратились к 22-летнему специалисту с просьбой отремонтировать их компьютеры. Однако его услуги оказались очень уж дорогими: в одном случае молодой человек запросил 15 тысяч рублей, в другом – 60 тысяч. Позже пожилые люди узнали, что эти суммы в разы больше стоимости аналогичных работ других мастеров.

Доставленный в отдел мужчина рассказал, что по заявке 85-летнего тюменца, который жаловался на отсутствие звука в компьютере, он почистил системный блок от пыли, заменил термопасту на процессоре, обновил драйверы для звуковой карты, удалил вирусы и установил бесплатную антивирусную программу.

– За свою работу он взял с клиента 60 тысяч рублей. При этом признался, что у других мастеров стоимость работ такого объёма варьируется в пределах 5 – 7 тысяч. Он намеренно завысил сумму с целью получения лёгкой наживы, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данным фактам следственным отделом возбуждены уголовные дела «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.