В Тюмени младшее звено школьников второй смены не идет на занятия из-за морозов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 10 февраля, отменили занятия в школе для второй смены. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1 – 4 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 29 градусов со знаком минус. На завтра синоптики передают 30 градусов ниже нуля.