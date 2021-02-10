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В Тюмени младшее звено школьников второй смены не идет на занятия из-за морозов

Градусник показывает минус 29
Сергей Швецов
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В Тюмени младшее звено школьников второй смены не идет на занятия из-за морозов.

В Тюмени младшее звено школьников второй смены не идет на занятия из-за морозов.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 10 февраля, отменили занятия в школе для второй смены. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1 – 4 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 29 градусов со знаком минус. На завтра синоптики передают 30 градусов ниже нуля.

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