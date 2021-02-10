Начальник тюменского управления Росгвардии пошел на повышение в Югру. Фото - Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Начальник Управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков назначен на вышестоящую должность в ХМАО–Югру. Указ Президента был подписан 2 января 2021 года.

По информации пресс-службы ведомства, Симаков начал свой путь в правоохранительных органах в далеком 1994 году. С 2005 года по 2016 он занимал должность замначальника управления вневедомственной охраны управления МВД России по Тюменской области. В октябре 2016 года полковник полиции возглавил вновь созданное в регионе территориальное управление Росгвардии.

– Под руководством Евгения Евгеньевича управление неоднократно занимало лидирующие позиции в Уральском округе войск национальной гвардии. Полковник в своей работе уделял и продолжает уделять большое внимание морально-психологическому климату в служебном коллективе, работе с ветеранами и молодёжью, – вспоминают его коллеги.

За высокие достижения в служебной деятельности Евгений Симаков неоднократно поощрён ведомственными наградами.