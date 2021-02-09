Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Пропавшего в январе жителя Боровского нашли мертвым в подъезде в Тюмени

Максима искали волонтеры и полиция
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
Пропавшего в январе жителя Боровского нашли мертвым в подъезде в Тюмени.

Пропавшего в январе жителя Боровского нашли мертвым в подъезде в Тюмени.

Фото: Ольга Крыльцова

В одном из подъездов дома в Тюмени нашли мертвым 38-летнего Максима Шалабодова. Мужчина ушел из дома в поселке Боровском еще 31 января, и до вчерашнего дня, 8 февраля, о его местонахождении ничего не было известно, он несколько дней не выходил на связь. Местного жителя искали волонтеры и стражи правопорядка.

– В настоящее время проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются, – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Также стало известно, что тело было найдено в подъезде одного из домов на улице Широтной.

ЧПЧП и происшествия в Тюмени и Тюменской области