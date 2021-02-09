В Тюмени чиновник «благоустроил» сквер на сайте администрации. Скриншот из видео.

В Тюмени оштрафовали начальника юридического отдела местной администрации, который на сайте «благоустроил» сквер. После обращения в прокуратуру общественников недостоверная информация была удалена с ресурса.

По словам активистов ОНФ, работы по благоустройству сквера на Газовиков, 23в должны были завершиться еще в июле 2019 года. Однако подрядчик, который взял обязательство обновить зеленый уголок за пять миллионов рублей, так и не смог вовремя сдать объект. Выход из сложившейся ситуации нашел начальник юридического отдела администрации. Мужчина просто взял и опубликовал на сайте сведения, что якобы территория уже благоустроена. Общественники удивились, но не поверили и пошли в прокуратуру. Там информацию проверили и убедились в ее недостоверности.

– В результате материал с сайта удален, а мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. К тому же он несвоевременно внес информацию о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков, – отметили в местном штабе Общероссийского народного фронта.

Сейчас сквер приобрел завершенный вид, однако скамейки выполнены с нарушением плана. Весной активисты проверят, как зеленые насаждения перенесли зиму и осуществляется ли за ними должный уход.