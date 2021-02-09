Тюменские энергетики сэкономили 212 млн рублей за счет снижения потерь электричества. Фото - АО "Россети Тюмень".

Тюменские энергетики снизили уровень потерь электрической энергии в распределительных сетях региона на 3,9%. Таким образом, им удалось сэкономить 86 млн кВтч, что равняется 212 млн рублей в денежном эквиваленте. Как объяснили в «Россети Тюмень», такой эффект в основном был достигнут за счет установки интеллектуальных приборов учета электрической энергии. Высвободившиеся средства направлены на повышение надежности электроснабжения региона.

– Создание системы интеллектуального учета не только оптимизирует внутренние бизнес-процессы компании и снижает OPEX передачи электроэнергии, но также повышает надежность и качество энергоснабжения региона. Интеллектуальная система учета электрической энергии позволяет обеспечить своевременный информационный обмен показаниями приборов учета электрической энергии и их хранение, мониторинг основных показателей качества электрической энергии и при необходимости удаленное управление приборами учета. С помощью новых технологий быстрее находятся «слабые» места энергосистемы, при этом значительно сокращаются временные перерывы в энергоснабжении, – сообщил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг компании Владимир Кирюхин.

Отметим, что применение цифровых технологий является приоритетным инструментом снижения потерь электрической энергии в современной электроэнергетике. Внедрение «умных» счетчиков и онлайн-мониторинга потребления повышает прозрачность процесса электроснабжения как для энергетиков, так и для всего населения региона.

Так, в течение 2020 года на территории Тюменской области энергетики установили 22 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии, включая приборы технического учета. В этом году планируется к установке еще 17 тысяч. После этого охват потребителей интеллектуальным учетом составит 77%.