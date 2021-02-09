Суд ограничил свободу тюменке, из-за которой в ДТП серьезно пострадал пассажир такси. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения: из-за ее действий серьезно пострадал человек.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 18 декабря 2019 года автоледи на Skoda Octavia на улице Широтной при повороте налево на дорогу, ведущую во дворы домов района МЖК, нарушила правила дорожного движения. Она не уступила дорогу автомобилю-такси Volkswagen Polo, который двигался прямо и имел преимущество в движении. В результате столкновения пассажир такси получил тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимой 1 год ограничения свободы и на 1 год 6 месяцев лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Суд также постановил взыскать с автомобилистки в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.