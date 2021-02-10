В Тобольске ночные посиделки друзей закончились поножовщиной. Фото: Ольга Крыльцова

В ночное время в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение из областной больницы. Медики рассказали, что к ним доставили 35-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

Пострадавший распивал алкоголь в компании друзей. В ходе застолья между хозяином квартиры и одним из его товарищей возник конфликт, переросший в драку.

– Потерпевший решил их разнять, но получил пять ударов ножом по различным частям тела от владельца квартиры. После происшествия мужчина попросил гостей покинуть его жилище, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Наряд дорожно-патрульной службы полиции по месту жительства задержал 28-летнего подозреваемого и доставил в отдел полиции. Ранее судимый тоболяк свою вину признал. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.