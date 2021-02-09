В Тюмени девочка с гематомами рассказала полицейским о жестоком отчиме

В Тюмени девочка с гематомами рассказала полицейским о жестком отчиме. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетней.

С ноября 2018 года по октябрь 2020 тюменец систематически издевался над своей падчерицей. Не выдержав такого отношения, девочка сбежала из дома. Ее нашли на следующий день. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции о жестоком отчиме. При осмотре у нее обнаружили множественные гематомы и ссадины.

– Мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она не препятствовала истязанию своей родной дочери. Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Девочка помещена в социально-реабилитационный центр, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по данному уголовному делу. Материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Горожанину грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.