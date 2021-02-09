Пьяный тюменец из ревности сжег дорогое авто нынешнего ухажера экс-супруги. Фото - УМВД по городу Тюмени.

В дежурную часть отдела тюменской полиции позвонил мужчина, который стал очевидцем поджога машины. Оперативники выехали на улицу Домостроителей, где сгорел «УАЗ-Патриот». Благодаря камерам наблюдения им удалось задержать 41-летнего ранее судимого горожанина. Оказалось, что тюменец из ревности поджег транспорт нынешнего ухажера его бывшей жены.

Ночью пьяный злоумышленник приехал к дому, где проживает экс-возлюбленная. Фигурант облил кузов автомобиля растворителем и совершил поджог.

– Свидетелем случившегося стал житель дома, который заметил мужчину, скрывающегося с места преступления. Сумма причиненного ущерба составила 350 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.