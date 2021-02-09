Число жертв коронавируса в Тюменской области достигло 262 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области – очередные жертвы коронавируса. На этот раз умерли трое мужчин и одна женщина – все пенсионеры.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: мужчина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 64 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-инетерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 70 лет, от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-инетерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 66 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-инетерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 262 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 125 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 29 426), 104 человека выздоровели (за весь период – 27 619), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 286 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 240 человек находятся на перевахтовке.