Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 февраля 2021 года увеличилось на 125 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 125 и составило 29 426 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в декабре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 64 жителей Тюменской области. Всего же было зафиксировано 298 смертей пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.