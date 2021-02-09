Строительная компания задолжала тюменским охранникам 32 миллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Одна из крупных строительных компаний задолжала тюменским охранникам более 32 миллионов рублей. Частному агентству удалось выбить эти деньги лишь через судебных приставов.

Между сторонами был заключен официальный договор. Тюменское частное охранное предприятие обязано было оказать свои услуги по целому ряду объектов на территории России. Условия договора были выполнены, заказчик услуги принял, однако оплачивать их не торопился.

– Часть суммы руководство фирмы перечислило, а вторая – более 32 миллионов рублей – осталась невыплаченной. Должнику вручили требование, но руководство компании проигнорировало решение суда и предупреждение сотрудника, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

К счастью, на счетах компании-должника оказалась необходимая для погашения сумма, ее списали и перевели охранной фирме. За неисполнение решения суда в установленный срок с должника также был списан и исполнительский сбор в размере более двух миллионов рублей, который пополнил федеральный бюджет.