Ревнивый тюменец встретил жену из гостей ударом кулака по лицу

Ревнивый тюменец встретил жену из гостей кулаком по лицу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть голышмановской полиции поступило сообщение об обращении в больницу 47-летней жительницы села Полозаозерье с телесными повреждениями. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехали оперативники.

В беседе с потерпевшей сотрудники полиции выяснили, что в момент, когда женщина вернулась домой из гостей, ее 53-летний супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности устроил дома скандал.

– В порыве злости подозреваемый ударил супругу кулаком по лицу, причинив тем самым легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.