Погода на 10 февраля в Тюмени: еще холоднее

В Тюмени становится еще холоднее. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 февраля, в Тюмени к утру распогодится, облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 24 – 26 градуса, днем – минус 23 – 25. Вечером столбики термометров покажут 27 – 29 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер». Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.