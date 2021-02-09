Спасатели отогрели водителя, чей КамАЗ заглох на тюменской трассе в минус 29

Спасатели отогрели водителя, чей «КамАЗ» заглох на тюменской трассе в -29. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На 183-м километре автодороги Тюмень – Омск сегодня, 9 февраля, потребовалась помощь водителю КамАЗа. Мужчина позвонил около семи утра на пульт диспетчера 110-й пожарно-спасательной части.

– Температура воздуха в Голышмановском районе на тот момент была минус 29 градусов. Отделение из трех человек пожарно-спасательной части незамедлительно выехало к месту вызова. В первую очередь сотрудники обогрели водителя в служебном автомобиле, напоив его горячим чаем, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Далее с помощью тепловой пушки они отогрели топливную систему грузовика, произвели зарядку аккумуляторной батареи. Устранив неисправность, спасатели благополучно возвратились в подразделение, а водитель большегруза продолжил свой путь.