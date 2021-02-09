Бизнес на удаленке: больше половины тюменских предпринимателей перешли на онлайн-кредитование

Бизнес на удалёнке: больше половины тюменских предпринимателей перешли на онлайн-кредитование. Фото - freepik.com.

Порядка 55% кредитов тюменские предприниматели оформляют в Сбербанке через интернет. За год доля онлайн-кредитования малого бизнеса в регионе выросла более чем в 4 раза – в 2019 году дистанционно было выдано только 13% займов. В целом за 2020 год Западно-Сибирским отделением Сбербанка выдано предпринимателям 673 онлайн-кредита на общую сумму более 600 млн рублей.

Воспользоваться сервисом можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Клиент выбирает подходящую программу кредитования, а затем направляет заявку и документы в электронном виде. И это не просто форма для онлайн-запроса, а полноценный кредитный ассистент. Система сама подсказывает клиенту дальнейшие действия: например, какой залог может принять банк, потребуются ли поручители. Решение о выдаче средств также принимается дистанционно. Визит в банк для идентификации потребуется только новым клиентам, которые не обслуживались в Сбербанке.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов:

– Практически сразу услуга онлайн-кредитования стала популярной среди корпоративных клиентов, так как она позволяет не только оформить заявку без визита в банк, но и загрузить все необходимые документы для получения займа. Процедура подачи онлайн-заявки предусмотрена не только для клиентов Сбербанка, но и для тех предприятий, которые пока не являются таковыми.

Кредит через интернет в Сбербанке предприниматели могут оформить на любые цели: для финансирования текущей деятельности, модернизацию производства, пополнение оборотных средств, покупку транспорта, недвижимости и т.д.

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