В декабре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 64 тюменцев. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В декабре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 64 жителей Тюменской области. Всего же было зафиксировано 298 смертей пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Из информации, опубликованной на официальном сайте Росстата, следует, что в 234 случаях причина смерти относится к прочим важным состояниям. Примечательно, что этот показатель разделили на два. Так, в 52 случаях коронавирус не был основной причиной смерти, однако заболевание оказало существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. В 182 случаях ковид не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Также стоит отметить, что всего за декабрь прошлого года в Тюменской области скончался 1 921 человек. Это больше, чем за этот же период 2019 года, тогда умерли 1 375 жителей региона.