В Тюмени ученикам 1-4 классов второй смены отменили занятия в школе из-за морозов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сегодня, 9 февраля, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 25 градусов со знаком минус. На завтра синоптики передают 23 градуса ниже нуля. Ранее занятия были отменены и для учащихся первой смены - также с 1 по 4 класс.