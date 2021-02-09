В Тюмени торакальные хирурги ОКБ №1 помогли пациенту с раком легкого. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени торакальные хирурги ОКБ № 1 помогли пациенту с третьей стадией рака легкого, опухоль оказалась злокачественной. Новообразование распространилось на магистральные сосуды, поэтому химиотерапию проводить было нельзя. Тогда-то и решили провести операцию.

– В процессе трехчасовой операции больному удалили поражённые опухолевым процессом левое легкое, часть сердечной сумки и стенки аорты. Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациента выписали на амбулаторное лечение спустя восемь дней после операции. Сегодня его состояние оценивается как удовлетворительное, – рассказывают специалисты.

По словам заведующего Центром торакальной хирургии ОКБ № 1 Дмитрия Сехниаидзе, успешный исход каждой такой операции обеспечивается слаженной работой команды профессионалов. Кроме того, сложнейшие хирургические вмешательства на легких возможны благодаря современному высокотехнологичному оборудованию.

В центре торакальной хирургии ОКБ № 1 хирурги оперируют от 6 до 12 пациентов в день, в большинстве своем – по поводу злокачественных опухолей органов грудной клетки.