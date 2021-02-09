6 февраля состоялся Всероссийский онлайн-форум “В ЭФИРЕ” о подростках. В Форуме приняли участие родители и педагоги со всей страны.

Основной задачей Форума было собрать профессиональные мнения экспертов о построении гармоничных отношений с ребенком.

Одна из больных тем Форума “Ребенок в параллельной реальности”. Тему раскрыла эксперт из Латвии Карина Рихтере, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, мама 5 детей-погодок, специалист по теории привязанности и вальдорфской педагогике.

“Зависимость появляется от слабой самооценки подростка, тяжелого насыщенного графика, отсутствия совместной деятельности в семье и это далеко не все причины. Гаджеты этот легкий дофамин, как булочка, конфетка. В нем заложены многие психологические трудности - легкий успех в играх, когда в школе трудно, легкие знакомства в чатах, когда живое общение не задается, смена образа , когда в интернете я могу быть кем угодно,” - рассказала эксперт.

Форум “В ЭФИРЕ” и Карина Рихтере, подготовили подарок для всех родителей и педагогов, кто стремится углубить свои знания и укрепить отношения с ребенком. Это участие в 5-дневной трансформационной игре “Сложные подростки”. Игра начинается уже сегодня 8 февраля, о еще можно успеть присоединиться к марафону по ссылке совершенно бесплатно: https://mamazonka.ru/lm/5day-igra/?gcpc=a4d13

Кто не успел принять участие в Форуме, может приобрести запись на сайте в-эфире.рф - это 17 часов полезного материала - 13 выступлений от экспертов из Тюмени, Москвы, Праги и Риги. О переменах ребенка в подростковом возрасте. С рекомендациями по сохранению здоровья, мотивации, доверительных отношений в семье. О помощи ребенку подготовиться ко взрослой жизни.

Низкий поклон Карине Рихтере по вопросам гаджетозависимости разложила ВСЕ по полочкам. Вечером после эфира обняла сына и поговорили с ним по душа, жонглировала аргументами Карины, услышал меня! Советы по финансовой независимости от Дмитрия Захарова уже вчера воплотила, просчитав бюджет совместно с сыном, теперь у него своя карта и планы на год + горящие глаза! Спасибо организаторам за разноформатный интенсив!

Ирина, мама 2 детей

Пишу отзыв о вчерашнем дне, который глубоко запал в сердце! Бесконечно благодарна всей команде, такого важного и нужного форума. Актуальные и очень интересные темы спикеров!!! Формат зашел на 200%. Удобно! Классно! Отличный тайминг!!! Не надоедало, ёмко, очень полезно!! Спасибо!

Олеся, мама 3 детей

Спасибо Ирине Егоровой, тема “Трудные подростки” действительно сейчас актуальная, поставила другую интонацию ребенок стал слушаться. А ведь прошло всего лишь несколько дней!

Мария, мама 3 детей

Очень полезный форум, правда приходилось разрываться между двумя площадками, и тут интересно и там очень Важно. Но очень много для себя сегодня вынесла полезного, и питание, и денежная грамотность, компьютерная грамотность, как избавиться от зависимости. Спасибо огромное, куплю запись и буду участвовать еще.

Наталья, педагог

Екатерина Черапанова, дала ориентиры по пищевым привычкам. Обсудили с сыном, что бургеры окончательно и бесповоротно можно не исключать, если соблюдать некоторые принципы нутрициологии и он пошел на встречу в подвижках с меню. Это же победа!Спасибо организаторам форума!

Ирина, мама подростка