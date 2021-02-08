Ольга Ройтблат прокомментировала судебное заседание с участием Навального в деле о клевете на ветерана. Фото - Фото onf.ru.

Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доверенное лицо Владимира Путина в Тюменской области Ольга Ройтблат прокомментировала судебное заседание с участием блогера Алексея Навального в деле о клевете на ветерана Игната Артеменко. Она отметила, что такое поведение недопустимо для мужчины.

– Что я могу сказать? Такое поведение по отношению к человеку, который прошел Великую Отечественную войну, просто недопустимо! Я смотрела судебное заседание, мы даже с коллегами его немного обсуждали. Сначала Навальный как бы проявлял заботу, но потом начал задавать всякие вопросы, например про партизан. Я по отцу знаю, насколько уязвимы ветераны. Вот так обидеть – за гранью приличия, – отметила Ольга Владимировна.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тюменской области также заявила, что блогер мог уже 20 раз прийти к участнику войны и извиниться перед ним, тем самым реабилитировавшись: «От него бы не убыло!».

– Доказывать то, что он не сказал ничего оскорбительного в сторону ветерана, – так крайне негативно нельзя себя вести. Ведь должно же быть что-то святое, независимо от того, в какой партии ты состоишь, - резюмировала Ольга Ройтблат.

Напомним, что уголовное дело о клевете было открыто после высказываний Алексея Навального по поводу одного из видео, размещенного в интернете. В нем ветеран ВОВ Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации. Блогеру могут назначить штраф или обязательные работы, если его вина будет доказана.

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