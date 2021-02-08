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Коронавирус Covid-19

В тюменской компании коронавирусом заболели 16 человек

Еще 17 – контактных
Сергей Швецов
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В тюменской компании коронавирусом заболели 16 человек.

В тюменской компании коронавирусом заболели 16 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области на контроле местного управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В ООО «Визирь» заболели 16 человек, еще 17 – контактные. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

– В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. В связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ и гриппом на 8 февраля в Тюменской области полностью приостановленных общеобразовательных организации нет, – сообщили в оперативном штабе региона.

В ведомстве добавили, что во всех детских организациях усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры, усилена профилактическая работа с детьми и родителями.

Распространение коронавируса в мире