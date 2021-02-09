В Заводоуковске два друга подкинули на ферму туши мертвых поросят взамен похищенных. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию с заявлением о краже обратился представитель сельскохозяйственного предприятия, который сообщил, что во время проведения инвентаризации в их организации обнаружилась пропажа двух поросят. Ущерб составил около девяти тысяч рублей. Вскоре оперативники задержали 31-летнего сотрудника организации и его 29-летнего друга.

Фигуранты сознались в содеянном и рассказали, что решили раздобыть деньги на покупку спиртного. Воспользовавшись пропуском одного из задержанных, они прошли на территорию предприятия. Забрали из загона двух поросят, принесли к забору и через отверстие под забором пропихнули их наружу. В другом загоне они взяли туши двух мертвых поросят и положили на место украденных.

– Затем мужчины покинули территорию фермы, поймали поросят, загрузили в припаркованную неподалеку машину и уехали. Похищенное позже продали местной жительнице за три тысячи рублей. Деньги потратили на спиртное, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении задержанных следственным отделом заводоуковской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде.