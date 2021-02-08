В Тюмени жильцы дома вернули себе 500 тысяч рублей за комуслуги

В Тюмени жильцы дома вернули 500 тысяч рублей за комуслуги. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

В Тюмени ТСЖ возвратит жильцам многоквартирного дома на улице Николая Чаплина, 115 более полумиллиона рублей. Выяснилось, что им незаконно начисляли оплату за две комуслуги. Горожане обратились в Госжилинспекцию.

– При проверке выяснилось, что члены ТСЖ «Чаплина-115» не принимали решения о включении в платежные документы строк «услуги по обращению с ТКО» и «обслуживание домофона». Тем не менее с июня по декабрь 2018 года жильцы оплачивали вывоз мусора, а с июня 2018 года по декабрь 2020-го – содержание домофона, – прокомментировали в ведомстве.

Жилищный инспектор выдал товариществу собственников жилья предписание об устранении нарушения порядка установления размера платы. Позже ТСЖ отчиталось: сумма перерасчета составила 505 659 рублей.