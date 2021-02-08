Жители Тюмени выберут оформление остановок к 9 мая. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени по старой традиции принято к 9 Мая оформлять тематические остановки. Предложения поступают от ветеранских общественных организаций.

– За несколько лет были реализованы проекты «Связь времен» (города-герои), «Заводы, работавшие в годы войны в нашем городе», «Полководцы», «Герои Социалистического Труда», «Почётные граждане – ветераны Великой Отечественной войны», – напомнили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что недавно глава города Руслан Кухарук встретился с представителями областного поискового центра имени Артура Ольховского и учащимися школ города. Кроме того, на встрече присутствовал председатель городского совета ветеранов Герман Смирнов.

Был озвучен ряд идей, которые тюменцам как раз и предлагают обсудить. Для этого нужно зайти на портал «Я решаю!» и выбрать тему будущего информационного проекта.