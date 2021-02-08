Осудят мужчину, из-за которого в центре Тюмени погиб мотоциклист. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя города Туринска Свердловской области. Из-за мужчины в ДТП погиб мотоциклист, а его юная пассажирка получила серьезные травмы.

Дорожная трагедия произошла поздним вечером 21 августа 2020 года. В это время свердловчанин на Opel Astra ехал по крайней левой полосе улицы Республики со стороны Одесской. На перекрестке с улицей Мельникайте, несмотря на запрет, он стал поворачивать налево и столкнулся с мотоциклом Suzuki GSXR1000, который двигался во встречном направлении и имел преимущество.

– 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Его пассажирка, которой в тот день исполнилось 15 лет, получила тяжкий вред здоровью. На свой день рождения девушка попросила у родителей часовую поездку на мотоцикле по городу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд. Виновнику ДТП грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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