В Тюмени развесили фейковые объявления о продаже мест на вакцинацию. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени развесили объявления о продаже мест на вакцинацию от коронавируса. В оперативном штабе региона прокомментировали информацию двумя словами: это фейк.

– Авторы объявления указали номер телефона, принадлежащий департаменту здравоохранения Тюменской области. Информация о платной очереди на вакцинацию – фейк! Департамент здравоохранения и медучреждения региона не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19, – сообщили в ведомстве.

Там также напомнили, что вакцинация населения от COVID-19 бесплатная и проводится она по записи медицинскими работниками.