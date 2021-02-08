В Тюмени развесили фейковые объявления о продаже мест на вакцинацию.
Фото: Оперативный штаб Тюменской области
В Тюмени развесили объявления о продаже мест на вакцинацию от коронавируса. В оперативном штабе региона прокомментировали информацию двумя словами: это фейк.
– Авторы объявления указали номер телефона, принадлежащий департаменту здравоохранения Тюменской области. Информация о платной очереди на вакцинацию – фейк! Департамент здравоохранения и медучреждения региона не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19, – сообщили в ведомстве.
Там также напомнили, что вакцинация населения от COVID-19 бесплатная и проводится она по записи медицинскими работниками.