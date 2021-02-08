Владимир Якушев обсудил с Александром Моором ситуацию с коронавирусом в Тюменской области. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Полпред президента в УФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Они обсудили меры борьбы с коронавирусом и работу по стабилизации ситуации на рынке труда в регионе.

– В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы. В регионе приняты решения о снятии ряда ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции. Люди этого давно ждали. У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано, – отметил Владимир Якушев.

В свою очередь Александр Моор сообщил, что уровень безработицы сейчас составляет около 2,7%. Он также заявил, что, по прогнозам, безработица будет снижаться, но медленней, чем в прошлом году. В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 миллионов рублей.

Полпред президента положительно оценил усилия региональной власти по созданию дополнительных рабочих мест для тюменцев и стимулированию предпринимательской активности жителей региона.