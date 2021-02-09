Молодая ишимка оформила крупный кредит для мошенников. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ишимской поступило заявление о мошенничестве от 26-летней местной жительницы. Девушка пояснила, что, попавшись на уловки мошенников, оформила на себя кредит на сумму 150 тысяч рублей.

Горожанке с неизвестного номера вечером позвонил якобы сотрудник банка. Неизвестный сообщил девушке, что на ее имя пытаются оформить кредит, и, чтобы сохранить деньги, нужно переоформить кредит на себя и перевести деньги через банкомат на резервные счета по номерам телефона.

– Доверившись злоумышленникам, потерпевшая выполнила все их условия. После того, как связь с мошенниками прервалась, она поняла, что стала жертвой мошенников и незамедлительно обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.