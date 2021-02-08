Тюменец пригрозил буйной соседке ампутацией руки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть омутинской полиции поступило сообщение от жительницы села Вагай о том, что ей угрожают расправой. Оперативники задержали – 44-летнего соседа потерпевшей. Ранее мужчину судили за угрозу убийством, а также умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Женщина в гостях у соседа пила с ним алкоголь. В процессе застолья между ними возникла ссора, в ходе которой сельчанка стала отбирать у него телефон и скандалить. На неоднократные просьбы мужчины успокоиться, соседка не реагировала.

– Тогда нетрезвый хозяин дома взял со стола нож, ударил его рукояткой гостью по голове и лицу, затем схватил за предплечье, высказал угрозу убийством и пригрозил отрезать ей руку, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигуранта отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.