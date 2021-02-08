В Тюмени госпитализировали ребенка, который попробовал гель против боли в спине. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени экстренно госпитализировали годовалую малышку, которая намазала на лицо и попробовала на вкус гель для уменьшения боли и воспаления в спине и суставах. У ребенка тотчас же покраснели глаза, изменился цвет кожи, отекла слизистая рта, а также нарушилось глотание.

Автомобиль скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками и сиреной прибыл на вызов спустя пять минут после звонка. У маленькой пациентки диагностировали отравление и химический ожог глаз. Медики промыли желудок через зонд и транспортировали пострадавшую в областную клиническую больницу № 2.

– Храните лекарства, бытовую химию и другие опасные предметы и вещества в недоступных для детей местах. Если не удалось уследить и ребенок получил химический ожог, немедленно окажите первую помощь: обильно промойте поврежденный участок – кожу, глаза, полость рта, наклонив голову ребенка вперед, – советуют специалисты скорой.

Даже если вы всего лишь заподозрили, что ребенок мог выпить или съесть лекарственные средства, это уже повод для срочного обращения за медицинской помощью.