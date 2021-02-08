В Тюменской области почти на пять процентов выросли размеры соцпособий по материнству. Фото - Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

В Тюменской области почти на пять процентов выросли размеры соцпособий по материнству от несчастных случаев на производстве. Там, где установлен районный коэффициент к зарплате, размеры этих пособий определяются с его применением.

– Новые размеры пособий с 1 февраля с учетом районного коэффициента 15% для жителей юга Тюменской области составляют: единовременное пособие при рождении ребенка – 21 719,27 рубля, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет – 8145,28 рубля. Одновременно выплачивается и единовременное пособие работающим женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). С 1 февраля 2021 года – это пособие составляет 814,46 рубля, – сообщили в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования.

В ведомстве отметили, что изменения произошли в обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Максимальный размер единовременной страховой выплаты с учетом индексации будет составлять 108 600,52 рубля, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты – 83 502,90 рубля. Индексации подлежит также размер социального пособия на погребение. Его размер составит 7388,73 рубля.