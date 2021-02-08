Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 февраля 2021 года увеличилось на 128 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 128 и составило 29 301 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 102 человека выздоровели (за весь период - 27515), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 335 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 538 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 258 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 983 197 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 068 летальных исходов, выздоровел 3 472 091 человек.