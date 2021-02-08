Рабочие заменят водовод на улице Барнаульской в Тюмени, где произошло коммунальное ЧП. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени завершаются восстановительные работы на улице Барнаульской, где накануне, 7 февраля, произошла утечка на чугунном водоводе. От водоснабжения пришлось временно отключить онкоцентр, детский сад и пять жилых домов. Причиной нештатной ситуации стали движения грунта, вызванные температурными колебаниями.

– В работах по устранению утечки задействованы три бригады предприятия и вся необходимая техника. Чтобы быстрее восстановить водоснабжение в онкоцентре, монтируем дополнительную задвижку. К 13.00 работы будут завершены. Параллельно прорабатывается вопрос по реконструкции аварийного участка сетей, – отметил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

Рабочие компании займутся реконструкцией аварийного участка сети на этой неделе. Чугунный водовод протяженностью 140 метров заменят на пластиковый. Стоит отметить, что на обслуживании предприятия осталось около 100 километров труб из чугуна, что составляет всего восемь процентов от общей протяженности городской системы водоснабжения.