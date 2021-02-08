В 28 тюменских соцучреждениях нашли нарушения пожарной безопасности

В 28 тюменских соцучреждениях нашли нарушения. Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуре Тюменской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по проверке социальных объектов. Стало известно, что из 55 учреждений, где оказывают социальные услуги (в том числе пожилым людям), а также услуги по ресоциализации нарко- и алкозависимых, в 28 установлены нарушения.

– Для устранения внесено 19 представлений, возбуждено четыре административных дела за нарушение правил пожарной безопасности, объявлено девять предостережений. В суды направлено 10 исков о запрете деятельности на опасных объектах до устранения нарушений, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по 8 искам суды уже приняли обеспечительные меры. По материалам прокуратуры возбуждено одно уголовное дело. Надзорные мероприятия продолжаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что после пожара, в котором погибли семь человек, в Тюменской области проверят все дома для престарелых. Прокуратура узнает, законно ли частники организовывают пансионаты для пожилых людей.