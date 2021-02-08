Тюменские коммунальщики за выходные вывезли более 32 тысяч кубов снега. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени коммунальщики за минувшие выходные вывезли более 32 тысяч кубов снега. Из-за температурных качелей им пришлось работать в усиленном режиме. В одну смену было задействовано около 300 единиц спецтехники и 286 дорожных рабочих.

– Теплая субботняя погода, резко сменившаяся на заморозки, привела к образованию льда и застывших валов. Подрядные организации продолжают бороться с последствиями погодных явлений. Проезжая часть приведена в нормативное состояние. Сейчас усилена работа в части прометания и обработки тротуаров, пешеходных переходов и остановок, – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

По его словам, в настоящее время дорожную ситуацию отслеживают специалисты технадзора. Все замечания отрабатываются в кратчайшие сроки.

Напомним, что тюменцы могут сообщить об образовании наледи, гололеда или ненадлежащей уборке снега на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходных переходах (кроме надземных) на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание дорог и ремонт».